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СМИ сообщили о возможной покупке Estee Lauder модного дома Tom Ford

FT: компания Estee Lauder может приобрести модный дом Tom Ford 14 ноября
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Фото: Global Look Press/Daniel Reinhardt
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Французская компания Estee Lauder может объявить о покупке модного дома Tom Ford в понедельник, 14 ноября. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на свои источники 11 ноября.

Отмечается, что на этой неделе началась фаза эксклюзивных переговоров сторон, которые велись почти четыре месяца. Сумма сделки может составить $2,8 млрд. Это будет самой крупной покупкой для Estee Lauder.

Главным конкурентом Estee Lauder в покупке модного дома был холдинг Kering (владеет Gucci, Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni и др.), но газета сообщила, что переговоры провалились.

У Estee Lauder есть собственный бренд, а также около 30 компаний в собственности, например, MAC Cosmetics, Clinique, Aramis, а также DKNY. Более того, ранее у компании уже было лицензионное соглашение с Tom Ford о продаже косметики.

В августе 2019 года дубайская компания Vision Investments приобрела модный дом Roberto Cavalli. Сумма сделки составила более €160 млн.

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