Синоптики рассказали о погоде в Москве 12 ноября

Облачная погода и небольшой дождь ожидаются в столице в субботу, 12 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что днем в Москве воздух прогреется до +9…+11 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +6...+8.

Ожидается западный и северо-западный ветер со скоростью 8–13 м/с, возможны порывы до 20 м/c.

Атмосферное давление составит 744–745 мм ртутного столба.

Ранее, 11 ноября, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что в Москве может быть установлен рекорд тепла в субботу, 12 ноября. По его словам, прогнозируется, что столбики термометров поднимутся до +11…+13 градусов, в Московской области температура воздуха — до +9…+14 градусов.

В этот же день главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала «Известиям», что в субботу в Москве температура воздуха может обновить максимальные значения этого дня, однако в воскресенье ожидается похолодание и выпадение снега. Она отметила, что в воскресенье прогнозируется понижение температуры в столице до +2 градусов, по области — до +1 градуса.