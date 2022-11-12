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В ООН оценили переговоры с РФ по продлению зерновой сделки

Офис генсека ООН: обсуждение продления зерновой сделки с РФ прошло конструктивно
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Фото: РИА Новости
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Обсуждение возможного продления соглашения о поставках зерна из Украины прошло конструктивно. Об этом 11 ноября заявили в офисе генерального секретаря организации.

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Отмечается, что вопрос обсуждался на встрече делегаций ООН и России в Женеве, где присутствовали генеральный секретарь конференции ООН по торговле и развитию Ребека Гринспен, заместитель Генерального секретаря по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс и делегация РФ во главе с заместителем министра иностранных дел Сергеем Вершининым.

«Участники уделили внимание реализации черноморской зерновой инициативы и провели конструктивное обсуждение ее продления», ― говорится в сообщении.

Ранее, 11 ноября, глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли заявил, что мир нуждается в российском зерне и удобрениях. По этой причине все страны должны взаимодействовать для реализации зерновой сделки независимо от симпатий или антипатий к России.

8 ноября замглавы МИД РФ Андрей Руденко указывал на то, что Россия не удовлетворена выполнением российской части зерновой сделки, так как она «реализуется из рук вон плохо». Однако, как отметил он, время для принятия решения о ее продлении еще есть и сейчас Россия наблюдает за тем, как она реализуется.

29 октября Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе.

Позднее, в начале ноября, Минобороны России сообщило, что страна возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе после того, как российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Пролонгация документа со стороны РФ должна состояться после 18 ноября.

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