Семья основателя «Ласкового мая» не унаследует его хиты

Покойный композитор и создатель группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов еще при жизни решил не передавать права на свои произведения родственникам. Об этом в пятницу, 11 ноября, пишет издание «АиФ» со ссылкой на источник.

В соответствии с завещанием музыканта права на использование его хитов, а также гонорары за них получат третьи лица. Кто именно станет наследником, в настоящий момент неизвестно — эти люди смогут распоряжаться интеллектуальной собственностью Кузнецова только по истечении шести месяцев со дня его смерти.

Сергей Кузнецов скончался 7 ноября. Композитору было 58 лет. По одной из версий, причина смерти — сердечный приступ.

В свою очередь, певица, композитор и солистка культовых групп «Мираж» и «Фея» Светлана Разина рассказала «Известиям», что у композитора были проблемы со здоровьем и он злоупотреблял алкоголем. Также она отметила, что Кузнецов был очень приятный, открытый и чистый человек, который в шоу-бизнесе стал жертвой многих людей.

Церемония прощания с музыкантом, по словам его помощника, будет организована в Оренбурге 13 ноября.

Кузнецов — основатель таких групп, как «Ласковый май», «Чернила для пятого класса», «Стекловата». Он также является автором песен «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер».