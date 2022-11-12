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ВСУ выпустили 20 ракет из «Града» по Нижней Дуванке в ЛНР

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Нижняя Дуванка в Луганской Народной Республике (ЛНР), выпустив 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило в пятницу, 11 ноября, представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

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«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 12:30 по н.п. Нижняя Дуванка с применением РСЗО БМ-21 «Град» (20 снарядов)», — отметило представительство в своем Telegram-канале.

Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент уточняется.

Ранее в этот день сообщалось, что в результате обстрела Лисичанска в ЛНР украинскими войсками пострадали два мирных жителя 1948 года рождения и 1958 года рождения. Кроме того, повреждено семь жилых домов и магазин.

Накануне, 10 ноября, стало известно, что ВСУ с начала российской спецоперации по защите Донбасса выпустили 458 ракет из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по территории ЛНР. Кроме того, украинские военные применили за это время снаряды тактического ракетного комплекса «Точка-У» (37 ракет), а из РСЗО БМ-21 «Град», БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч» было выпущено 2607 снарядов.

Так, только 10 ноября ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS населенный пункт Криничное в ЛНР. Украинские военные выпустили две ракеты.

Между тем 9 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные отразили атаку усиленного мотопехотного батальона ВСУ в ЛНР. Было уничтожено более 60 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и пять автомобилей, уточнил он.

Специальная операция России по защите мирных жителей Донбасса, которая началась 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе на фоне обстрелов со стороны украинских войск.

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