Песков заявил, что статус Херсонской области закреплен в Конституции и не может измениться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в пятницу, 11 ноября, сообщил о неизменном статусе субъекта федерации, закрепленном за Херсонской областью.

«Херсонская область — это субъект РФ, законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал он.

Также официальный представитель Кремля отказался делать какие-либо заявления о маневре российских войск под Херсоном. По его словам, комментировать ход спецоперации уполномочены только представители Министерства обороны.

Ранее в этот день на херсонском направлении завершили переброску подразделений российских войск на левый берег Днепра. В Минобороны РФ сообщили, что лицам, пожелавшим покинуть правобережную часть Херсонской области, оказана помощь в эвакуации.

Решение об отводе формирований и организации обороны по рубежу реки Днепр в Херсонской области было принято после того, как командующий объединенной группировкой войск в районе проведения спецоперации Сергей Суровикин сообщил, что дальнейшие обстрелы Каховской ГЭС Вооруженными силами Украины (ВСУ) могут обернуться затоплением территорий и последующей изоляцией российской армии. Кроме того, он упомянул об угрозах для гражданского населения.

Предполагается, что выполнение маневра позволит сохранить боеспособность группы войск и обезопасить людей. Соответствующий приказ отдал министр обороны РФ Сергей Шойгу по итогам совещания с Суровикиным 9 ноября.

Военный эксперт Дмитрий Болтенков в разговоре с «Известиями» заявил, что если бы ВСУ смогли прорваться хотя бы на одном из трех основных направлений под Херсоном и выйти к переправам, то это привело бы к огромной трагедии для группировки.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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