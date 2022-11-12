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Британский наемник получил тяжелое ранение в боях под Артемовском

The Telegraph: британский наемник получил тяжелое ранение в боях под Артемовском
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Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
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Бывший десантник из Великобритании, сражавшийся в качестве наемника в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) получил тяжелое ранение в ходе боя вблизи города Артемовска. Об этом сообщила газета The Telegraph 11 ноября.

Мужчине необходима операция из-за серьезной травмы головы, угрожающей жизни британца. Его по воздуху доставили в больницу на западе Украины. Отмечается, что ранее в этом же сражении погиб еще один британский наемник.

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О смерти британского военнослужащего Саймона Лингарда стало известно 9 ноября. Тогда сообщалось, что военнослужащий сражался за ВСУ, но обстоятельства гибели Лингарда оставались неизвестны.

Помимо этого, известно, что под Артемовском погиб 33-летний наемник из Канады. Джозеф Хильдебранд работал на ферме на юге Канады. Ранее он проходил службу в канадских вооруженных силах в Афганистане. Обстоятельства его смерти неизвестны.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

6 ноября, Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал, что на некоторых направлениях численность иностранцев в рядах украинской армии достигает 70%. Причина тому ― практически исчерпанный военный ресурс Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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