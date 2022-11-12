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Один человек погиб при пожаре на северо-западе Москвы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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На северо-западе Москвы загорелись частный деревянный двухэтажный дом и надворные постройки, погиб один человек и еще один пострадал. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

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Отмечается, что возгорание произошло на ул. 1-я Лыковская, д. 30. Сообщение о происшествии поступило на пульт спасателей в 20:21.

На место выехали пожарные. Они сообщили, что огонь распространился на площади 150 кв. м. В 21:40 пожар был локализован, а спустя еще 15 минут ликвидировано открытое горение.

«В 22:23 пожар ликвидирован. Пострадали два человека. К сожалению, один из них погиб», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Для тушения пожара было направлено 66 человек личного состава и 21 единица техники МЧС. Причины возгорания выясняются.

Ранее в этот день в деревне Нижнее Мячково Раменского городского округа в Московской области начался пожар в одном из помещений автосервиса, огонь перекинулся на припаркованные поблизости автомобили. Сообщалось, что во время слива топлива из бензовоза произошел взрыв, один сотрудник сервиса погиб, а другой получил травмы.

Как сообщили в ГСУ СК России по области, возбуждено уголовное дело в связи с гибелью заправщика бензовоза. Кроме того, расследованием занимаются сотрудники Раменской городской прокуратуры.

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