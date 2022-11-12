МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на спецоперации

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских солдат, их профессионализме и самоотверженности, благодаря которым Вооруженные силы (ВС) РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В оборонном ведомстве рассказали о майоре Руслане Сабирове, который проявил решительность при выполнении боевой задачи по обеспечению связью российских подразделений, обеспечивающих оборону рубежа на одном из танкоопасных направлений. Уточняется, что украинские националисты атаковали позиции войск ВС РФ, открыв минометный обстрел.

В результате атаки был поврежден пункт управления батальона связи, часть техники связи вышла из строя. Командир батальона связи получил тяжелое ранение и не смог продолжить руководить подразделением.

В итоге Сабиров принял на себя командование личным составом, в кратчайшие сроки он организовал восстановление связи между подразделениями, удерживающими оборону. Потерь среди подчиненных майора допущено не было, добавили в ведомстве.

Отделение российских военнослужащих под командованием сержанта Романа Полуюхты выполняло задачу в составе батальонной тактической группы по вытеснению противника с занимаемых позиций, продолжили в Минобороны. В ведомстве рассказали, что во время продвижения по маршруту сержант заметил группу националистов, готовивших засаду.

Полуюхта доложил старшему колонны об обнаруженных вооруженных боевиках. Было принято решение дать бой врагу. Сержант одним из первых вступил в бой и, действуя вместе со своими подчиненными, нанес существенный урон боевикам. В результате украинские националисты бежали с поля боя.

Кроме того, отличился майор Андрей Журавлев, рота под командованием которого обороняла один из населенных пунктов, освобожденный от украинских националистов. Противник предпринял попытку прорыва обороны.

Вступив в бой с националистами, российские военные под командованием Журавлева в течение четырех часов сдерживали наступление превосходящих числом боевиков. Майор вместе со своими подчиненными отразил несколько атак боевиков. Всего ротой Журавлева было уничтожено пять БМП и большое количество живой силы.

Украинские националисты, понеся существенные потери, отступили. Один националист сдался в плен, отметили в МО РФ.

Ранее, 11 ноября, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что более 20 украинских военнослужащих подорвались на минных заграждениях при попытке сорвать переправу российских войск через Днепр. Он отметил, что за сутки также уничтожены три американские буксируемые гаубицы М777, две боевые машины пехоты и три пикапа противника.

Также в этот день сообщалось, что российские войска отбросили на купянском направлении украинских боевиков, предпринявших неудачные попытки начать наступление.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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