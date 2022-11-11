Реклама
Прямой эфир
Мир
СМИ узнали о нахождении судов с выключенными датчиками перед взрывами на СП
Мир
Foreign Policy рассказал о тайной цели США в переговорах с Россией
Мир
В ООН призвали снять ограничения с удобрений и продовольствия из РФ
Общество
Карякин рассказал о скорой выписке Карпова из больницы
Мир
Названа причина затянувшейся паузы с новыми санкциями ЕС против РФ
Мир
ЕС выделил €1 млрд для вывоза зерна из Украины по суше
Мир
США перебросили два стратегических бомбардировщика на Ближний Восток
Общество
Басманный суд Москвы арестовал зампреда ТПП по делу о мошенничестве
Армия
Российские военные сообщили о бегстве ВСУ на авдеевском направлении
Общество
СКР может возбудить дело против треш-блогера за оскорбление полиции
Мир
Швеция не намерена размещать ядерное оружие на своей территории
Сюжет:

«Укрэнерго» предупредила о веерных отключениях света в 7 областях

0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Веерные отключения электричества ожидаются в семи областях Украины в субботу, 12 ноября. Об этом накануне сообщили представители «Укрэнерго».

Темное пятно: как устроена энергосистема Украины
Доля ТЭС и ТЭЦ в последние годы поэтапно снижалась

«Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00:00 – 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях», — говорится в заявлении компании.

Другие регионы страны планируется обеспечивать электроэнергией в обычном режиме.

Ранее, 9 ноября, веерные отключения были организованы на всей территории Украины. Данная мера была принята для снижения нагрузки на сети во избежание сбоев.

6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что без электричества остались свыше 4,5 млн человек. По его словам, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области.

До этого, 31 октября, исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины уже израсходована.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Соответствующее решение было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022