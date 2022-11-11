«Укрэнерго» предупредила о веерных отключениях света в 7 областях

Веерные отключения электричества ожидаются в семи областях Украины в субботу, 12 ноября. Об этом накануне сообщили представители «Укрэнерго».

«Завтра, 12 ноября, будут действовать плановые отключения 00:00 – 24:00 в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях», — говорится в заявлении компании.

Другие регионы страны планируется обеспечивать электроэнергией в обычном режиме.

Ранее, 9 ноября, веерные отключения были организованы на всей территории Украины. Данная мера была принята для снижения нагрузки на сети во избежание сбоев.

6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале сообщил, что без электричества остались свыше 4,5 млн человек. По его словам, наиболее тяжелая ситуация наблюдается в Киеве и Киевской области.

До этого, 31 октября, исполнительный директор украинского энергохолдинга «ДТЭК» Дмитрий Сахарук заявил, что большая часть оборудования для восстановления энергосистемы Украины уже израсходована.

10 октября российские войска начали наносить массированные удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Соответствующее решение было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».