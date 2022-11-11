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ЕС выделил €1 млрд для вывоза зерна из Украины по суше

ЕС и международные банки выделили €1 млрд на инфраструктуру для вывоза зерна с Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Евросоюз, Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк и Европейский банк реконструкции и развития выделили €1 млрд на развитие сухопутных путей для вывоза зерна из Украины и ввоза в страну топлива и военного снаряжения. Об этом сообщила на своей странице в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 11 ноября.

«Сегодня мы инвестируем 1 млрд евро в развитие линий солидарности. Европейская комиссия объединила силы со Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком и Европейским банком реконструкции и развития», — написала она.

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По словам фон дер Ляйен, «линии солидарности» помогли передать пшеницу, кукурузу, масличные культуры и другую еду с Украины на глобальные рынки продовольствия, а также жизненно важные поступление Киеву.

По ее словам, уже удалось перевезти больше 15 млн. т продовольствия, что составляет чуть меньше 60% от всего объема украинского экспорта с момента начала российской спецоперации по защите Донбасса.

«Линии солидарности ― самый надежный способ для Украины торговать с Европой и миром, принесшие более €15 млрд таких нужных доходов украинским фермерам и бизнесменам. Также они способствуют более тесной интеграции украинской экономики в Европеский союз», ― добавила глава Еврокомиссии.

Накануне, 10 ноября, министр иностранных дел Демократической Республики Конго Жан-Клод Гакоссо заявил, что большая часть судов, которые перевозят пшеницу из Украины, потом идут в порты Европы, а не в порты стран «где, как говорили, случится катастрофа». Такую ситуацию Гакоссо назвал лицемерием.

Ранее, 29 октября, Россия заявила о приостановке своего участия в зерновой сделке после атаки украинской армии на корабли Черноморского флота России и гражданские суда в Севастополе.

Позднее, в начале ноября, Минобороны России сообщило, что страна возобновляет свое участие в черноморской зерновой инициативе после того, как российской стороне предоставили достаточные гарантии того, что гуманитарный коридор будет использоваться только по назначению.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. Пролонгация документа со стороны РФ должна состояться после 18 ноября.

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