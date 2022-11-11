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Boeing президента Мексики будут сдавать в аренду госавиакомпании

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Фото: REUTERS/Henry Romero
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Президентский Boeing 787-8, принадлежащий Мексике, будет передан государственной авиакомпании Mexicana de Aviacion, его планируют сдавать в аренду, рассказал президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор в ходе пресс-конференции.

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«Он будет передан Mexicana de Aviación для выполнения специальных рейсов — если кто-то захочет отправиться в Европу, на другой континент или из Мехико в Тулум, Канкун, Лос-Кабос, хотя это несколько дороже, и арендовать его для своих семей, работников в награду за их работу», — сказал глава государства.

Отмечается, что Обрадор еще до своего вступления в должность президента анонсировал продажу самолета Boeing 787-8 Dreamliner, купленного в 2016 году при прошлом правительстве. Однако найти покупателя так и не удалось. Из-за этого было принято решение передать борт, стоимость которого оценивается примерно в $219 млн, компании Mexicana de Aviacion, чтобы его использовали для коммерческих целей.

Ранее, 27 октября, посол Мексики в России Норма Пенсадо сообщила о том, что на фоне санкций восстановить прямое авиасообщение между двумя государствами в ближайшее время не удастся. Она уточнила, что в настоящее время вопрос прямого авиасообщения «не в руках Мексики», хотя страна и сейчас готова принимать российских туристов. Она оставалась открытой для туристов и из других государств даже во время пандемии, добавила дипломат.

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