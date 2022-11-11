Foreign Policy рассказал о тайной цели США в переговорах с Россией

Администрация президента США Джо Байдена еще с лета стремится возобновить переговоры с Москвой о контроле над ядерными вооружениями, несмотря на рост напряженности на фоне ситуации на Украине. Об этом в четверг, 10 ноября, сообщает журнал Foreign Policy.

«По словам нынешних и бывших американских чиновников, возобновление переговоров по СНВ было тайной целью Белого дома и Госдепартамента по крайней мере с лета этого года, а планирование новой встречи с Россией по этому вопросу ведется уже несколько месяцев», — говорится в материале.

Отмечается, что бывший заместитель генерального секретаря НАТО и высокопоставленный представитель США по контролю над вооружениями Роуз Геттемюллер приветствовала этот шаг. При этом сказала, что последние ядерные обсуждения не следует рассматривать как какую-либо уступку России.

Ранее, 8 ноября, представитель Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил намерения провести переговоры с Россией касательно Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Он рассказал, что между странами на данный момент есть договоренность провести переговоры в ближайшем будущем.

Также в этот день в американском посольстве в РФ сообщили, что США продолжат взаимодействовать с РФ по возобновлению инспекций в рамках СНВ-3. В посольстве отметили, что введенные ограничительные меры «полностью совместимы» с СНВ-3 и не мешают российским инспекторам проводить проверки в штатах.

Как отметил старший научный сотрудник Венского центра изучения проблем разоружения и нераспространения Николай Соков, решение о возобновлении инспекций в рамках СНВ-3 между Россией и США будет достигнуто, в этом заинтересованы обе стороны. При этом главными камнями преткновения он назвал доставку инспекторов и финансовые расчеты.

До этого, 17 октября, помощник госсекретаря США по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению соглашений в данной сфере Мэллори Стюарт также заявляла о готовности США начать переговоры с Россией о новом механизме по контролю над вооружениями, который придет на смену СНВ-3.

В МИД РФ рассказали «Известиям» 13 октября, что России и США удалось «значительно продвинуться» в переговорах о возобновлении инспекций по линии СНВ-3. Как уточнили в ведомстве, готовится очная встреча представителей двух стран, Россия в полной мере привержена соблюдению всех положений договора.

Россия и США заключили договор СНВ-3 в 2010 году на 10 лет, он вступил в силу в 2011-м. Соглашение предусматривало сокращение каждой из сторон развернутых ядерных боезарядов до 1500, а межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подлодок и стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев — до 700.