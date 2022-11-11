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СКР может возбудить дело против треш-блогера за оскорбление полиции
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СКР может возбудить дело против треш-блогера за оскорбление полиции

СК России может возбудить уголовное дело против треш-блогера Юлии Финесс за оскорбление полицейских
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
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Следственный комитет РФ может возбудить уголовное дело в отношении треш-блогера Юлии Максимовской (Юлии Финесс) за оскорбление представителя власти. Во время задержания девушка проявила агрессию в отношении полицейских и оскорбляла их.

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«В настоящее время собраны материалы по факту оскорбления Юлией Максимовской полицейских во время задержания после инцидента в ресторане быстрого питания «Вкусно — и точка», куда она пришла с ножом и начала угрожать им. <...> Будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ («Оскорбление представителя власти»)», — рассказали ТАСС 11 ноября в правоохранительных органах.

По данной статье предусмотрены наказание в виде штрафа до 40 тыс. рублей либо обязательные работы до 360 часов. Также 18-летней нарушительнице могут грозить исправительные работы на срок до одного года.

«В ходе задержания и доставления в территориальный отдел гражданка вела себя агрессивно, оскорбляла сотрудников полиции. В настоящее время <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство», — подчеркнул собеседник агентства в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Сообщается, что собранные материалы по факту оскорбления стражей порядка будут направлены в следственные органы для принятия процессуального решения.

Юлия Финесс набрала в Сети популярность благодаря скандальному образу.

В начале ноября блогер Некоглай из Кишинева, находясь на территории РФ, снял пародию на российского военнослужащего, дважды отбросившего гранаты, которые на него скидывал украинский беспилотник. Боец, находясь в окопе, отразил все атаки дрона, был ранен, прошел лечение и вернулся героем.

Видеозапись с российским солдатом стала вирусной в Сети и привлекла внимание мировой прессы. Иностранные журналисты и интернет-пользователи восхитились сверхбыстрой реакцией российского бойца.

Значительная часть пользователей восприняла видео блогера как насмешку над военным. Многие из них оставили комментарии с оскорблениями в адрес Некоглая, другие предложили ему отправиться на передовую.

Некоглая задержали 9 ноября в российской столице в районе «Москва-Сити». В тот же день Пресненский районный суд Москвы признал молодого человека виновным в нарушении миграционного законодательства и постановил выдворить его из РФ. Тиктокер является гражданином Молдавии.

11 ноября решение о штрафе в 5 тыс. рублей и выдворении блогера из РФ обжаловали, оно будет пересмотрено в Мосгорсуде.

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