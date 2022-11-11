Newsweek указал на последствия отказа Украины от переговоров с РФ

Украина рискует лишиться финансовой поддержки Евросоюза (ЕС), в случае если противостояние с РФ затянется. Об этом в четверг, 10 ноября, предупредил сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари в интервью для Newsweek.

Он подчеркнул, что процесс оказания помощи становится всё более «обременительным» для Европы, в том числе из-за отказа некоторых государств, таких как Венгрия, от участия в совместной кампании.

«Германия и другие ключевые игроки, вероятно, не хотят отпускать других членов ЕС с крючка и позволять им помогать в двустороннем формате. Однако, если ситуация на Украине продолжит ухудшаться, у них может не остаться выбора», — заключил Чорчиари.

Подчеркивается, что западные страны рассчитывают на результативные шаги украинских властей в сторону мирного урегулирования геополитического конфликта, в противном случае им придется пересмотреть свое участие.

Ранее, 7 ноября, стало известно, что Венгрия выступит против плана Евросоюза по оказанию помощи Украине за счет совместно собранных средств.

На прошлой неделе сообщалось о планах Еврокомиссии объявить о механизме выделения Киеву помощи на сумму около €18 млрд в 2023 году. Предполагается, что эти деньги пойдут на Украину в виде кредитов и грантов.

Вместе с тем глава евродипломатии Жозеп Боррель 3 ноября заявлял, что Евросоюз уже потратил на Украину в 2022 году €22 млрд, в эту сумму не входят прямые поставки оружия от стран — членов ЕС.

До этого, 21 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина сообщила Евросоюзу о необходимости получать €3–4 млрд каждый месяц для обеспечения своих потребностей.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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