Названа причина затянувшейся паузы с новыми санкциями ЕС против РФ

Евросоюз медлит с введением нового пакета антироссийских санкций, потому что устал от ограничительных мер и нехватки инструментов давления. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказал источник в Европейском союзе в беседе с «РИА Новости».

«Уже есть некая усталость от санкций среди стран — членов [Евросоюза], а кроме того, не так много осталось того, против чего можно вводить санкции, когда речь идет о санкциях против России, поскольку большинство инструментов в этой сфере были использованы», — сказал источник.

Кроме того, он добавил, что в конечном итоге страны Евросоюза в любом случае одобрят новый санкционный пакет.

Сообщается, что в новом пакете санкций ЕС рассматривает возможность запрета на импорт алмазов из РФ и некоторых видов металлов. По предварительной информации, ограничения могут коснуться и Белоруссии.

«Обсуждения включают возможность запрета импорта алмазов и некоторых видов металла из России в ЕС. Основной вопрос здесь, как и в предыдущих пакетах, — это единство между странами-членами», — заявил источник.

По его словам, ЕС с помощью новых ограничительных мер собирается восполнить пробелы, который были в предыдущих санкционных пакетах.

Ранее 11 ноября высокопоставленный источник в ЕС рассказал журналистам в Брюсселе, что новые санкции против РФ ЕС может утвердить до конца 2022 года, однако 14 ноября на заседании глав МИД Евросоюза решений по этому поводу не предвидится.

В конце октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что антироссийские санкции ЕС сработали не так, как ожидал Брюссель, в итоге сам же и пострадавший от них.

В начале октября ЕС принял восьмой пакет санкций в отношении РФ, в который вошли экономические меры и персональные ограничения.

За несколько дней до этого глава фракции Национального объединения в парламенте Франции Марин Ле Пен заявила о неэффективности санкций в отношении РФ. Она также отметила, что ограничения уже негативно сказываются на Франции.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию Москвы по защите Донбасса, о которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля.

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