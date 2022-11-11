Компания «Молдовагаз» оплатила «Газпрому» 99,3% поставок газа в этом году
«Молдовагаз» оплатил 99,3% поставок «Газпрома» в этом году. Как заявил глава молдавской компании Вадим Чебан, на 31 октября погашено $506 млн. Как ранее заявляли в «Газпроме», долг «Молдовагаза» сейчас составляет $433 млн. Cвоевременные платежи — одно из условий продления контракта, передает телеканал «Известия». «Молдовагаз» в этом году уже предупреждали о возможной приостановке поставок.
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