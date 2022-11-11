Компания «Молдовагаз» оплатила «Газпрому» 99,3% поставок газа в этом году

Компания «Молдовагаз» оплатила «Газпрому» 99,3% поставок газа в этом году

2022-11-11 21:13:44

2022-11-11 21:13:44

2022-11-11 21:13:44

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3 115093 Москва, Россия info@iz.ru