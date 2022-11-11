Басманный суд Москвы арестовал зампреда ТПП за мошенничество

Басманный суд Москвы арестовал зампреда комитета Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ по природопользованию и экологии России Сергея Чернина. Он обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Чернина меры пресечения в виде заключения под стражу», — подчеркнули в суде.

Он арестован до 10 января 2023 года.