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США перебросили два стратегических бомбардировщика на Ближний Восток

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Фото: Global Look Press/Siegfried Grassegger
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США перебросили два стратегических бомбардировщика B-52 на Ближний Восток для того, чтобы продемонстрировать силу на фоне возможных планов Ирана атаковать энергоинфраструктуру Саудовской Аравии. Об этом 11 ноября пишет Politico со ссылкой на свои источники в Пентагоне.

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«Нас не должно удивлять, что есть некоторая часть иранской государственной машины, считающая, что сейчас прекрасный момент для осуществления новых атак в регионе. Такова тактика этого режима... Мы следим за сообщениями об угрозах, они нас очень беспокоят», — приводит издание слова источника.

Ранее, 6 ноября, политолог, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько заявил о том, что нападение Ирана на Саудовскую Аравию исключено.

До этого, 1 ноября, Эр-Рияд передал Вашингтону разведданные о «неизбежной атаке» Ирана по целям в Саудовской Аравии. Саудовские официальные лица заявили о том, что Тегеран якобы планирует совершить атаки не только на само королевство, но и на Эрбиль в Иракском Курдистане.

Министерство разведки Ирана и Разведывательная организация Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявили, что беспорядки в стране реализовали разведки США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии. Тегеран обвиняет в поддержке акций протеста страны Запада, которые в своих СМИ тиражируют сообщения с призывами к свержению власти.

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