Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка

Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка

2022-11-11 20:46:31

2022-11-11 20:46:31

2022-11-11 20:46:31

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