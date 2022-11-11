Умер озвучивавший Бэтмена актер Кевин Конрой

Американский актер Кевин Конрой, который практически на протяжении трех десятилетий озвучивал Бэтмена в мультсериалах и видеоиграх, скончался в возрасте 66 лет. Об этом сообщает 11 ноября издание TMZ, сославшись на представителя знаменитости.

По словам источника, актер болел раком.

Первый раз голосом Бэтмена он стал в одноименном мультсериале, который показывали в 1992–1995 годах, после чего Конрой озвучивал супергероя в нескольких мультсериалах, анимационных фильмах и видеоиграх. Он был удостоен нескольких наград.

В 2019 году Конрой сыграл постаревшего Бэтмена в телесериале «Флэш».