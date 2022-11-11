Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава офиса президента Украины сообщил о новом обмене пленными с РФ
Общество
Голикова поручила изучить запрет абортов для лиц до 18 лет без согласия родителей
Общество
Собчак продюсировала Telegram-канал задержанных за вымогательство у главы Ростеха
Мир
Швеция поставит Украине современное вооружение
Авто
В России появились хетчбэки и универсалы Hyundai i30
Авто
Honda вывела на американский рынок Accord нового поколения
Мир
США перебросили два стратегических бомбардировщика на Ближний Восток
Общество
Психолог назвал желание слушать грустную музыку формой мазохизма
Экономика
«Траст» не отказался от планов продать девелопера «Интеко»
Мир
ВС Австрии оценят возможность размещения беженцев в боксах возле казарм
Мир
Франция и Британия выступили за введение потолка цен на нефть

Лучшие российские вина представили на фестивале в Петербурге

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Второй Фестиваль российского вина Russian Wine Trophy состоялся в пятницу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге. На мероприятии представили отечественные сорта вин, выступили виноделы, а также показали коллекционное шампанское.

Фестиваль посетил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов. Он обратил внимание на то, что российские виноделы представляют в Петербурге свое лучшее, уникальное в своем роде вино.

Так, коллекционное шампанское привез в Петербург «Новый Свет».

Всё органично: как в Краснодарском крае создали уникальное вино
И сколько времени уйдет у «Криницы» на то, чтобы сделать его великим

«Кюве — это первый отжим. Это тот сок, который получается буквально самотеком, когда ягоды под давлением ягоды на ягоде дают собственно сок самотеком, минимальное повреждение самой ягоды, ну, и, соответственно, наилучшие фракции виноградного сусла», — рассказал бренд-амбассадор Алексей Кейбош.

Игристое вино из кокура представил «Инкерман». Как гласит легенда, этот белый виноград завезли в Крым с острова Корфу еще греки несколько столетий назад.

«Каберне-совиньон здесь (на побережье вблизи Геленджика. — Ред.) получается более нежный, бархатистый. Это подтверждают наши французские консультанты, которые из года в год сопровождают наш проект, наблюдают. Можем точно сказать, что он себя чувствует лучше, чем в Бордо», — отметила, в свою очередь, главный винодел винодельни «Криница» Людмила Загорулько.

Два абсолютных хита — «Мускат позднего сбора» и «Мускат белый красного камня» — привезла на фестиваль «Массандра», созданная еще в позапрошлом столетии князем Голицыным. Участники мероприятия отметили их сладость и выдержанность.

Сообщается, что Россия намерена увеличить поддержку отрасли на 40%. В следующем году виноделам планируется выделить 3,5 млрд рублей. Деньги получат в том числе производители вина из исконных сортов винограда — те, что росли на южных землях страны веками.

Также отмечается, что площадь виноградников в России растет сейчас в среднем на 7% в год.

3 июля сообщалось, что российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин. Эксперты отмечали, что катализатором производства отечественных игристых вин могли стать трудности с импортом.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022