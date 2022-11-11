Лучшие российские вина представили на фестивале в Петербурге

Второй Фестиваль российского вина Russian Wine Trophy состоялся в пятницу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге. На мероприятии представили отечественные сорта вин, выступили виноделы, а также показали коллекционное шампанское.

Фестиваль посетил корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов. Он обратил внимание на то, что российские виноделы представляют в Петербурге свое лучшее, уникальное в своем роде вино.

Так, коллекционное шампанское привез в Петербург «Новый Свет».

«Кюве — это первый отжим. Это тот сок, который получается буквально самотеком, когда ягоды под давлением ягоды на ягоде дают собственно сок самотеком, минимальное повреждение самой ягоды, ну, и, соответственно, наилучшие фракции виноградного сусла», — рассказал бренд-амбассадор Алексей Кейбош.

Игристое вино из кокура представил «Инкерман». Как гласит легенда, этот белый виноград завезли в Крым с острова Корфу еще греки несколько столетий назад.

«Каберне-совиньон здесь (на побережье вблизи Геленджика. — Ред.) получается более нежный, бархатистый. Это подтверждают наши французские консультанты, которые из года в год сопровождают наш проект, наблюдают. Можем точно сказать, что он себя чувствует лучше, чем в Бордо», — отметила, в свою очередь, главный винодел винодельни «Криница» Людмила Загорулько.

Два абсолютных хита — «Мускат позднего сбора» и «Мускат белый красного камня» — привезла на фестиваль «Массандра», созданная еще в позапрошлом столетии князем Голицыным. Участники мероприятия отметили их сладость и выдержанность.

Сообщается, что Россия намерена увеличить поддержку отрасли на 40%. В следующем году виноделам планируется выделить 3,5 млрд рублей. Деньги получат в том числе производители вина из исконных сортов винограда — те, что росли на южных землях страны веками.

Также отмечается, что площадь виноградников в России растет сейчас в среднем на 7% в год.

3 июля сообщалось, что российские виноделы увеличили производство игристых и шампанских вин. Эксперты отмечали, что катализатором производства отечественных игристых вин могли стать трудности с импортом.