Франция и Британия выступили за введение потолка цен на нефть

Франция и Великобритания выступают за снижение цен на энергоносители, а также за установление потолка цен на нефть. Министры иностранных дел Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна в ходе встречи в Париже в пятницу, 11 ноября, сообщили также о важности сотрудничества по вопросу незаконной миграции и борьбе с климатическими изменениями.

Главы МИД договорились сотрудничать в сфере поставок энергоресурсов, также как можно скорее перейти к чистой энергетике.

«Они заявили о важности сокращения рост цен на энергию и введения странами G7 потолка цен на нефть», — сказано в коммюнике британского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Клеверли и Колонна указали на готовность и далее помогать украинской стороне вооружением, а также оказывать гуманитарную и экономическую помощь.

Цены на энергоносители во Франции, Великобритании и других странах Европы поднялись в связи с введенными санкциями в отношении РФ на фоне начатой Москвой специальной военной операции в Донбассе.

1 ноября компания National Grid, оператор единой британской энергосистемы, предупредила о двукратном увеличении среднегодового счета домохозяйств за электричество в Британии. По информации оператора, средний счет домохозяйств за электроэнергию в этом году — £2500 ($2875).

18 октября в Париже и других городах Франции прошла всеобщая забастовка, в которой приняли участие более 140 тыс. активистов — работников ряда отраслей, госслужащих, студентов. Протестующие требовали повысить им зарплаты и остановить рост цен.