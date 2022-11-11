Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава офиса президента Украины сообщил о новом обмене пленными с РФ
Общество
Голикова поручила изучить запрет абортов для лиц до 18 лет без согласия родителей
Общество
Собчак продюсировала Telegram-канал задержанных за вымогательство у главы Ростеха
Мир
Швеция поставит Украине современное вооружение
Авто
В России появились хетчбэки и универсалы Hyundai i30
Авто
Honda вывела на американский рынок Accord нового поколения
Мир
США перебросили два стратегических бомбардировщика на Ближний Восток
Общество
Психолог назвал желание слушать грустную музыку формой мазохизма
Экономика
«Траст» не отказался от планов продать девелопера «Интеко»
Мир
ВС Австрии оценят возможность размещения беженцев в боксах возле казарм
Мир
Франция и Британия выступили за введение потолка цен на нефть

Франция и Британия выступили за введение потолка цен на нефть

0
Фото: Global Look Press/SVEN SIMON/Frank Hoermann
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Франция и Великобритания выступают за снижение цен на энергоносители, а также за установление потолка цен на нефть. Министры иностранных дел Британии и Франции Джеймс Клеверли и Катрин Колонна в ходе встречи в Париже в пятницу, 11 ноября, сообщили также о важности сотрудничества по вопросу незаконной миграции и борьбе с климатическими изменениями.

Великая французская забастовка: страну охватили акции протеста
Чего требуют демонстранты и удастся ли им реализовать свои чаяния

Главы МИД договорились сотрудничать в сфере поставок энергоресурсов, также как можно скорее перейти к чистой энергетике.

«Они заявили о важности сокращения рост цен на энергию и введения странами G7 потолка цен на нефть», — сказано в коммюнике британского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, Клеверли и Колонна указали на готовность и далее помогать украинской стороне вооружением, а также оказывать гуманитарную и экономическую помощь.

Цены на энергоносители во Франции, Великобритании и других странах Европы поднялись в связи с введенными санкциями в отношении РФ на фоне начатой Москвой специальной военной операции в Донбассе.

1 ноября компания National Grid, оператор единой британской энергосистемы, предупредила о двукратном увеличении среднегодового счета домохозяйств за электричество в Британии. По информации оператора, средний счет домохозяйств за электроэнергию в этом году — £2500 ($2875).

18 октября в Париже и других городах Франции прошла всеобщая забастовка, в которой приняли участие более 140 тыс. активистов — работников ряда отраслей, госслужащих, студентов. Протестующие требовали повысить им зарплаты и остановить рост цен.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022