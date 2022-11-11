Эксперты МАГАТЭ проинспектировали два ядерных объекта в Харькове

Эксперты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) провели инспекцию на двух ядерных объектах в украинском Харькове. Об этом 11 ноября говорится в распространенном заявлении, которое опубликовано в Twitter.

«Никаких признаков радиационного выброса или утечки ядерного материала [не обнаружено]»,— говорится в сообщении международного агентства.

В октябре появились заявления о том, что Киев готов применить «грязную бомбу».

После этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов сообщил о том, что Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

9 ноября директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что агентство направило своих инспекторов на территорию Украины сразу после того, как появились заявления о «грязной бомбе», однако так и не смогло обнаружить свидетельств ее создания.

При этом официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова указала на уверенность России в том, что угроза ядерного терроризма со стороны Украины реальна.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».