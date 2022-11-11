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В Минэке назвали предвзятым решение США лишить экономику РФ рыночного статуса

Минэкономразвития: решение США лишить экономику России рыночного статуса предвзятое
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Решение минторга США лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой предвзятое и носит политически мотивированный характер. Об этом заявил журналистам 11 ноября представитель Минэкономразвития РФ.

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Решение связывают с падением доли американской валюты в объеме торгов

Ранее американское министерство торговли сообщило, что лишает экономику России статуса рыночной из-за усиления влияния на нее государства. Принятое решение позволит США «в полную силу» применять антидемпинговое законодательство в отношении Российской Федерации.

Он указал, что минторг США проводил анализ экономики России в прошлом году и подтвердил ее рыночный статус в октябре 2021 года. Однако обстоятельства для пересмотра решения возникли после начала специальной военной операции на Украине.

Представитель Минэкономразвития добавил, что решение американской стороны нелогично еще и потому, что для практического его применения требуется осуществлять поставки товаров из России в США, однако российский экспорт уже практически полностью остановлен из-за санкций.

«Рыночные принципы, как их понимают США, по сути применяются не для обеспечения свободной конкуренции, а, наоборот, для подавления конкуренции со стороны неамериканских производителей», — резюмировал он.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что решение США лишить российскую экономику статуса рыночной — это оказание давления на Российскую Федерацию.

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов назвалрешение минторга одним из неконкурентных методов торговых войн.

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