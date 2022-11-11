Президент Курчатовского института заявил о превращении США в «бензоколонку»

Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук в пятницу, 11 ноября, заявил о становлении Америки «сырьевым придатком» и «бензоколонкой», хотя несколько лет назад она обвиняла в этом Россию.

На пленарном заседании «Технология будущего» форума FINOPOLIS Ковальчук вспомнил о своем интервью для немецкого журнала Spiegel, которое он дал в 2007 году. Тогда, по его словам, корреспондент издания назвал Россию «сырьевым придатком», а сейчас эту позицию заняли США.

«На наших глазах Америка превратилась в сырьевой придаток и бензоколонку. Это очень интересная деталь, прошло всего полтора десятка лет», — отметил Ковальчук.

Также в ходе своего выступления ученый заметил, что сейчас в мире существуют две главные опасности — кибер и био. «С кибер всё просто — рубильник выключил и вся опасность исчезла. А вот с биобезопасностью ничего поделать нельзя», — сказал Ковальчук.

Он добавил, что особое положение будет у стран, которые первыми создали защиту от биооружия в виде вакцины.

FINOPOLIS ежегодно проводится Банком России в партнерстве с лидерами IT- и финансового рынка.

Ранее в этот день, представляя на форуме спикеров пленарной сессии, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что будущее в настоящее время как никогда туманно.