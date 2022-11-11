Лукашенко рассказал, что его бесит

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его бесит отсутствие дисциплины и порядка. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает белорусское агентство БелТа.

«И больше всего, спустя уже много лет работы президентом, меня просто в шок вводит и бесит, когда нет дисциплины и порядка», — сказал Лукашенко, выступая на пленарном заседании республиканского семинара-совещания по восстановлению и использованию мелиорированных земель.

Белорусский лидер объяснил, что не просто так иногда ставит жесткие задачи. По его словам, он просто обладает большей информацией.

Также президент Белоруссии считает, что спасение республики в ее экономике. Он убежден, что в том случае, когда в экономике будет всё нормально, стране «не страшны никакие войны, их просто не будет». Вместе с этим Лукашенко заявил, что не является сторонником жестких ограничений.

Ранее в этот день председатель Следственного комитета (СК) Белоруссии Дмитрий Гора заявил, что в стране предпринимается попытка дестабилизировать ситуацию, посеять панику среди населения и подорвать авторитет государственных структур.

20 октября Лукашенко предложил гражданам следовать его решениям и решениям госорганов, если они хотят обеспечить себе стабильную жизнь. Он отмечал, что в настоящее время белорусам нужно «сжать зубы» и идти только вперед, если они не хотят, чтобы их семьи постигла беда.