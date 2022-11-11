Ноябрь в Санкт-Петербурге стал самым хмурым с 1984 года

В течение первых 10 дней ноября солнце в Санкт-Петербурге не выходило ни разу. За последние 60 лет такая хмурая погода была зафиксирована в городе лишь дважды. Об этом в пятницу, 11 ноября, рассказал в своем Telegram-канале главный синоптик петербургского Гидрометцентра Александр Колесов.

По его словам, это было в 1984 и 1967 годах.

«В остальные годы в первой декаде ноября хоть один день (пусть и всего 1,5 часа), но светило солнце», — отметил он.

Как пишет 78.ru, средняя температура не поставила рекордов. Показатель составлял +4,4 градуса, что попадает только в четвертую десятку самых высоких значений.

Осадков также выпало немного — 22,6 мм. В прошлом году за тот же период в Петербурге этот показатель составил почти 50 мм.

Ночь на 10 ноября стала самой теплой в Санкт-Петербурге за всё время метеонаблюдений с 1881 года. Температура воздуха в городе не понизилась ниже +9,2 градуса. До этого самой теплой была ночь 10 ноября 1939 года с минимальной температурой +7,5 градуса.