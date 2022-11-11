Жителя Крыма заподозрили в торговле наркотиками

Жителя Советского района Крыма заподозрили в торговле марихуаной. Об этом в пятницу, 11 ноября, пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на официального представителя управления ФСБ по Крыму и Севастополю Елену Варламову.

«Задержан 28-летний житель Советского района Республики Крым, подозреваемый в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере», — рассказала она.

При обыске в доме мужчины было найдено и изъято 3 кг наркотика. В результате было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ о покушении на сбыт наркотиков.

Мужчине может грозить до 20 лет лишения свободы.

В сентябре Сухумский городской суд приговорил гражданку России Ларису Копьеву к 15 годам лишения свободы за сбыт наркотиков. Отбывать наказание Копьева будет в колонии общего режима. Помимо тюремного заключения, ей также был назначен штраф в размере 600 тыс. рублей.