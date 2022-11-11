Названы причины падения курса доллара

Существует несколько причин падения доллара и укрепления рубля, рассказал «Известиям» 11 ноября специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский.

Эксперт отметил, что с 4 ноября наблюдается снижение индекса доллара, который отражает силу американской валюты к корзине мировых валют.

«Падение доллара усилилось вчера, после публикации данных по инфляции в США, которые оказались на уровне 7,7%, что гораздо ниже ожиданий. Это позволило инвесторам уверовать, что ФРС (Федеральная резервная система. — Ред.) сократит шаг повышения ставок и, возможно, заговорит о скором окончании ужесточения монетарной политики», — рассказал он.

По словам Островского, внутри России поддержку рублю оказывает положительное сальдо торгового баланса, которое выросло в два раза за январь – октябрь 2022 года, до $257,1 млрд по сравнению со $125,6 млрд в 2021 году. Высокие цены на энергоносители помогают увеличивать доходы РФ, добавил он.

«Снижение добычи нефти странами ОПЕК+, ожидание введения эмбарго на российскую нефть и новости о возможной смене политики «нулевого COVID» подталкивают котировки нефти вверх. Доллар уже долгое время находится на уровнях 60–61 рубль, и, видимо, это комфортная стоимость для бюджета при текущих ценах на нефть и газ», — сказал эксперт, уточнив, что при этом особых проблем текущий курс не приносит ни экспортерам, ни импортерам.

По его прогнозу, в ближайшее время курс доллара к рублю будет находиться в том же диапазоне, возможно, чуть шире — 59–61 рубль.

«В двадцатых числах, когда начнется период уплаты НДПИ экспортерами, возможно укрепление рубля до 57–58. В целом же курс будут стараться держать стабильным, т.к. это необходимо для всё большего перехода на международные расчеты в национальных валютах», — заключил Островский.

Ранее в этот день в ходе торгов на Московской бирже курс доллара кратковременно опускался ниже 60 рублей впервые с 6 октября. Так, в 13:54 мск он падал до 59,98 рубля. Согласно данным сайта Мосбиржи, к 18:18 доллар достиг 60,2 рубля.

Накануне аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев рассказал «Известиям», что результаты выборов в конгресс США никаким значимым образом не повлияют на поведение доллара.

9 ноября экономист, доцент РАНХиГС, финансовый аналитик Николай Кульбака заявил, что курсы доллара и евро к концу года будут зависеть от ситуации на Украине и от санкций.