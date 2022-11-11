Четыре человека погибли в ДТП с рейсовым автобусом в Китае

В китайской провинции Хэйлунцзян в ДТП с рейсовым автобусом погибли четыре человека, еще 32 получили травмы. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщает китайское издание Jiemian.

Автобус направлялся из Хэйхэ в Харбин. Предварительно, водитель не справился с управлением из-за снега и гололеда.

В момент аварии в автобусе находились 37 человек. Два человека из пострадавших получили тяжелые травмы, 13 госпитализированы, еще 17 отпущены на амбулаторное лечение.

Водитель задержан. Полиция начала проверку по факту произошедшего.

18 сентября в Китае 27 человек погибли в результате опрокидывания пассажирского автобуса в провинции Гуйчжоу на юге страны. Всего в транспорте было 47 человек, 20 из них пострадали.