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Глава офиса президента Украины сообщил о новом обмене пленными с РФ

Глава офиса президента Украины Ермак сообщил о новом обмене пленными с Россией
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Сорок пять военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернулись на родину в результате очередного обмена пленными, сообщил 11 ноября глава офиса украинского президента Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Обмен по пунктам: из плена возвращены 107 российских военнослужащих
Всем им уже оказывается медицинская и психологическая помощь

«Продолжаем возвращать своих пленных. Состоялся очередной обмен-удалось освободить 45 воинов ВСУ. <…> Также удалось вернуть два тела погибших защитников», — написал он.

Ермак также пообещал «вернуть домой всех украинцев».

Российская сторона факт обмена на момент публикации не подтвердила.

3 ноября в результате переговоров с территории Украины были возвращены 107 военнопленных Вооруженных сил (ВС) РФ. В Минобороны подчеркнули, что всем пострадавшим оказывается также и необходимая психологическая помощь.

До этого, 29 октября, с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены 50 российских военнослужащих, которым грозила смертельная опасность в условиях плена. Самолетами Воздушно-космических сил они были доставлены в столицу на лечение и реабилитацию.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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