В Варшаве тысячи жителей вышли на ежегодный марш националистов

В Варшаве 11 ноября проходит ежегодный марш националистов, который собрал тысячи участников. Он организован по случаю Дня независимости Польши в 104-й раз, передает газета Wyborcza.

В 2022 году марш проводится под лозунгом «Сильный народ, великая Польша».

«Начало марша находится за пересечением с улицей Круча. Однако трудно сказать, где начинается марш. Охранники марша независимости, то есть люди в балаклавах и светоотражающих жилетах, пытаются криком заставить толпу выстроиться в одну линию, но безрезультатно», — указывалось в публикации по состоянию на 16:45 мск.

В центр города стянуты значительные силы полиции, которая вмешивается в происходящее. Невзирая на запрет, участники марша взрывают петарды, зажигают файеры. В трансляции сообщается, что дышать становится всё сложнее по этой причине.

«В районе кольцевой развязки Дмовского вы легко найдете мусорные баки, полные пустых бутылок из-под различных напитков», — отмечает газета.

В центре польской столицы возникли трудности с движением автомобилей. В частности, перекрыто движение по Иерусалимским аллеям, аллеям Понятовского и на мосту Понятовского.

Высшее руководство Польши в этот раз не участвует в акции, однако в толпе замечены глава минюста и генпрокурор Збигнев Зебро, глава комиссии по расследованию Смоленской авиакатастрофы Антони Мачеревич и другие чиновники.

В ответ на марш националистов, как сообщают очевидцы, на улицы Варшавы вышли активисты антифашистских и ЛГБТ-движений. Несколько тысяч человек с флагами цвета радуги и антифашистскими лозунгами следуют по улице Маршалковской в сторону центра города.

Ранее в пятницу в Польше предложили рассмотреть антибандеровский законопроект для украинцев. Предлагается осудить две организации — Украинскую повстанческую армию (УПА) и Организацию украинских националистов (ОУН) — признаны в РФ экстремистскими и запрещены на территории страны.