Модельер Мариинского театра сбила двух школьников в Санкт-Петербурге

Модельер Мариинского театра Вера Бонковская сбила двух школьников в Санкт-Петербурге. Кадры ДТП оказались в распоряжении «Известий» в пятницу, 11 ноября.

Предполагается, что модельер пыталась припарковать автомобиль и перепутала педали газа и тормоза.

Машина выкатилась на тротуар и вдавила в стену здания двух 12-летних подростков. Отмечается, что школьники получили серьезные повреждения.

Бонковская не пыталась скрыться с места ДТП. Она сама вызвала экстренную службу. Пострадавших школьников госпитализировали.

За последние два года модельера уже пять раз привлекали к ответственности за нарушения ПДД.

2 ноября в Раменском районе Подмосковья водитель автомобиля Renault Logan насмерть сбил двух человек. Жертвами аварии стали 75-летняя женщина и шестилетняя девочка.