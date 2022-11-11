Эксперт оценила возможное повышение пошлин на импортную электронику

Повышение пошлин на импортную электронику даже в диапазоне 3–5% для конечного покупателя в магазине превратились бы в незначительный процент увеличения конечной стоимости товара, рассказала «Известиям» 11 ноября глава консорциума АНО «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

Она отметила, что понимает настороженное отношение людей к тому, как увеличение пошлин может отразиться на кошельках россиян.

По словам эксперта, отраслевые инициативы в настоящее время направлены на то, чтобы создать условия для вывода на полки магазинов российских изделий, удовлетворяющих своим качеством потребителей в РФ, и «доказать не словами, а делом их конкурентоспособность».

«Пошлины, если бы их и приняли, не сыграли бы ключевой роли в этой задаче, принимая во внимание и тенденцию на укрепление рубля. Да и с точки зрения потребителей пошлины даже в диапазоне, например, 3–5% оплаченных на таможне, для конечного покупателя в магазине превратились бы в абсолютно незначительный процент увеличения конечной стоимости изделия, не влияющий на принятие решения о покупке», — заключила Легостаева.

9 ноября газета «Коммерсант» написала, что российские производители электроники обратились к правительству и попросили увеличить, ввести новые пошлины на импортируемую продукцию. Инициатива обсуждалась с Минэкономики, Минпромторгом, Минцифры.

Специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский 10 ноября выразил мнение, что это идея неудачная, поскольку повышение пошлин увеличит стоимость конечного продукта для потребителя, так как импортеры переложат свои издержки на покупателя, а ряд наименований может совсем исчезнуть с рынка.