В Подмосковье автовоз с машинами попал в ДТП и перекрыл движение

Нагруженный автовоз попал в ДТП, влетев в отбойник на Симферопольском шоссе в Подмосковье. В распоряжении «Известий» оказались кадры с места аварии.

О жертвах и пострадавших не сообщается. Подробности произошедшего устанавливаются.

По данным Telegram-канала «Что там в Москве?», авария произошла перед поворотом на Щербинку.

В группе «ДТП и ЧП | Москва и МО Онлайн | МСК» в соцсети «ВКонтакте» также пишут, что из-за аварии перекрыта дорога в область и частично в Москву.

30 октября около 50 автомобилей столкнулись на Рябиновой улице в районе дома 38Ас1 в Москве. В результате ДТП три человека пострадали. Еще двоим потребовалась медицинская помощь. Один из участников столкновения рассказал, что на дорогах в тот момент было скользко. Сам он ехал на скорости 50–60 км/ч, когда колесо его машины начало заносить. Затем в его автомобиль врезался мотоцикл.

Дорожным службам понадобилось 6,5 часа, чтобы возобновить движение.