Установлены подозреваемые в убийстве 14-летнего подростка у озера в Москве

В убийстве 14-летнего подростка вблизи озера Святое на востоке Москвы подозреваются два человека, их личности установлены. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе столичного главка Следственного комитета (СК) России.

Тело подростка было обнаружено 16 октября. Как сообщалось, мальчик ушел гулять со сверстниками и домой не вернулся. Когда тело подростка было обнаружено, на нем не было одежды, она находилась рядом. В области лица и туловища подростка были множественные телесные повреждения. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье об убийстве.

Следователи установили двух подозреваемых, которые избили мальчика и, несмотря на низкую температуру, заставили его снять одежду. Увидев, что состояние подростка резко ухудшилось, они просто покинули место происшествия и скрылись за пределами столичного региона.

«В ближайшее время фигуранты будут доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий и проверки их на причастность к совершению указанного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается», — говорится в сообщении.