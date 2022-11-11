Honda вывела на американский рынок Accord нового поколения

Компания Honda Motor представила в США машину Accord XI поколения. Модель находится на втором месте по популярности в Америке, несмотря на то, что это не кроссовер, а седан, о чем 11 ноября сообщило издание Auto motor und sport.

В базовой версии машина располагает полуторалитровым бензиновым турбомотором мощностью 192 л.с., который сагрегатирован с вариатором. Однако издание предположило, что наибольшей популярностью будет пользоваться версия с гибридной установкой.

В ее основе двухлитровый мотор и два электродвигателя, они интегрированы в вариаторную трансмиссию. Один электромотор работает как генератор для батареи, а второй приводит в движение передние колеса. Суммарная мощность такой версии составит 204 л.с. В Honda ожидают, что на такие машины придется до 50% процентов будущих продаж.

Accord XI поколения длиннее предыдущей версии на 69 мм и шире на 2 мм, остальные параметры прежние.

В базовую комплектацию седана входят цифровой щиток приборов диагональю 10,2 дюйма и медиасистема с экраном 7 дюймов. У новой модели улучшен комплекс превентивной безопасности Honda Sensing. Поле обзора входящей в его состав камеры расширено на 90 градусов. Дальность действия датчиков мониторинга «слепых» зон увеличена до 25 метров. Адаптивный круиз-контроль и контроль за движением в полосе теперь отличаются более плавной и предсказуемой работой.

Производство новой Honda Accord будет вестись на заводе Honda в Огайо, США.

8 ноября Honda показала полноразмерный кроссовер Pilot нового, четвертого поколения. Так как традиционным рынком сбыта модели является Америка, облик машины очередной генерации был разработан калифорнийской дизайн-студией Honda. В основе автомобиля лежит совершенно новая платформа, которая будет использоваться также для следующих поколений пикапа Ridgeline и кроссовера Passport. В базовой конфигурации новый Pilot оснащен бензиновым мотором V6 мощностью 285 л.с. Двигатель агрегатирован с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.