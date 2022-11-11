На Симферопольском шоссе перед поворотом на Щербинку произошла авария

На Симферопольском шоссе перед поворотом на Щербинку произошла авария

2022-11-11 16:46:48

2022-11-11 16:46:48

2022-11-11 16:46:48

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