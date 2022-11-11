В США сообщили о разломе в мировой политике на фоне спецоперации на Украине

Российская спецоперация на территории Украины открыла два «сейсмических разлома» в международных отношениях, пишет 10 ноября журналист Джит Хир в своем материале для The Nation.

«Первый — это очевидный разрыв между Россией и странами НАТО, которые активно вооружают Украину. Второй — более тонкий, но не менее реальный. Это ширящийся раскол между Западом и остальным миром», — указано в публикации.

Он указал на тот факт, что США повели себя надменно в отношении стран глобального Юга, стараясь подавать конфликт вокруг Украины как вопрос жизни и смерти. Хир также указывает на то, что многие незападные страны неохотно принимают западное представление российской агрессии как непростительное нарушение международного права.

Ранее в этот день премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвали Россию и Украину к перемирию. Также стороны договорились об укреплении двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере и расширении военно-промышленного сотрудничества в новых направлениях.

В этот же день страны НАТО, включая Грецию и Польшу, поддержали заявку Украины на вступление в альянс.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».