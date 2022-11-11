Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава офиса президента Украины сообщил о новом обмене пленными с РФ
Общество
Голикова поручила изучить запрет абортов для лиц до 18 лет без согласия родителей
Мир
В Варшаве тысячи жителей вышли на ежегодный марш националистов
Общество
Собчак продюсировала Telegram-канал задержанных за вымогательство у главы Ростеха
Мир
Швеция поставит Украине современное вооружение
Авто
В России появились хетчбэки и универсалы Hyundai i30
Авто
Honda вывела на американский рынок Accord нового поколения
Мир
В США сообщили о разломе в мировой политике на фоне спецоперации на Украине
Общество
Психолог назвал желание слушать грустную музыку формой мазохизма
Экономика
«Траст» не отказался от планов продать девелопера «Интеко»
Мир
ВС Австрии оценят возможность размещения беженцев в боксах возле казарм
Мир
Орбан и Эрдоган призвали Россию и Украину к перемирию

Эксперт оценил решение Дании разрешить Nord Stream обследовать повреждения СП

Эксперт Родионов: датские регуляторы не могли не предоставить разрешение на обследование поврежденных участков СП
0
Фото: Global Look Press/ Danish Defense Ministry
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разрешение на обследование поврежденных участков газопроводов, которое получил оператор «Северного потока» Nord Stream AG, — базовое условие успешного урегулирования последствий аварии на трубопроводе, поэтому датские регуляторы не могли его не предоставить, рассказал «Известиям» 11 ноября эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

Трубная судьба: реально ли восстановить инфраструктуру «Северных потоков»
И будут ли участвовать в ремонте европейские компании

Другое дело, что «Газпрому» сейчас будет сложно привлечь суда-трубоукладчики для проведения ремонтных работ, а также добиться разрешения на их проведение, добавил он.

«При этом для дальнейшей судьбы трубопровода очень важен вопрос времени: после инцидентов в Балтийском море поврежденные нитки начали заполняться водой, и если до конца нынешнего года не начать восстановительные работы, то сварочные швы станут покрываться коррозией — это сделает невозможной эксплуатацию газопровода даже в случае полной замены поврежденных участков», — отметил эксперт.

По его словам, в таком случае газопроводу потребуется полная замена, которая будет целесообразной, поскольку иначе будут обесценены инвестиции в строительство подводящей инфраструктуры, в том числе двух ниток газопровода Бованенково – Ухта (их строительство в 2008 году оценивалось в 990 млрд рублей); двух ниток газопровода Ухта – Грязовец (общая стоимость которых в 2010–2011 годах оценивалась в 449 млрд рублей); газопровод из Грязовца до компрессорной станции (КС) «Славянская» в Ленинградской области; четырех ниток от КС «Славянская» до береговой линии Балтийского моря; КС «Славянская» мощностью 55 млрд куб. м в год (такая же мощность у четырех ниток «Северного потока» (СП) и «Северного потока – 2»).

«Тем самым общая стоимость трубопроводов Бованенково – Ухта и Ухта – Грязовец составляла более 1,4 трлн рублей, превышая стоимость газопровода «Сила Сибири» (1,1 трлн рублей), по которому газ поставляется в Китай. Поэтому полная замена поврежденных ниток Nord Stream 1 («Северный поток». — Ред.) и Nord Stream 2 («Северный поток – 2». — Ред.), несмотря на дороговизну, будет иметь смысл», — заключил Родионов.

26 сентября сообщалось, что на нескольких нитках «Северных потоков» было зафиксировано падение давления, произошли утечки газа. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 29 октября сообщил, что, по имеющейся у ведомства информации, представители военно-морских сил Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

При этом 31 октября Путин сказал, что «Газпром» был допущен к месту взрывов. По его словам, были обнаружены две воронки 3 м и 5 м глубиной и разрыв труб длиной 259 м.

Nord Stream сообщил 2 ноября, что завершили первичный сбор данных на месте аварии в исключительной экономической зоне Швеции. 10 октября оператор получил разрешение обследовать участок ЧП в водах исключительной экономической зоны Дании.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022