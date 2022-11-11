Эксперт оценил решение Дании разрешить Nord Stream обследовать повреждения СП

Разрешение на обследование поврежденных участков газопроводов, которое получил оператор «Северного потока» Nord Stream AG, — базовое условие успешного урегулирования последствий аварии на трубопроводе, поэтому датские регуляторы не могли его не предоставить, рассказал «Известиям» 11 ноября эксперт Института развития технологий ТЭК Кирилл Родионов.

Другое дело, что «Газпрому» сейчас будет сложно привлечь суда-трубоукладчики для проведения ремонтных работ, а также добиться разрешения на их проведение, добавил он.

«При этом для дальнейшей судьбы трубопровода очень важен вопрос времени: после инцидентов в Балтийском море поврежденные нитки начали заполняться водой, и если до конца нынешнего года не начать восстановительные работы, то сварочные швы станут покрываться коррозией — это сделает невозможной эксплуатацию газопровода даже в случае полной замены поврежденных участков», — отметил эксперт.

По его словам, в таком случае газопроводу потребуется полная замена, которая будет целесообразной, поскольку иначе будут обесценены инвестиции в строительство подводящей инфраструктуры, в том числе двух ниток газопровода Бованенково – Ухта (их строительство в 2008 году оценивалось в 990 млрд рублей); двух ниток газопровода Ухта – Грязовец (общая стоимость которых в 2010–2011 годах оценивалась в 449 млрд рублей); газопровод из Грязовца до компрессорной станции (КС) «Славянская» в Ленинградской области; четырех ниток от КС «Славянская» до береговой линии Балтийского моря; КС «Славянская» мощностью 55 млрд куб. м в год (такая же мощность у четырех ниток «Северного потока» (СП) и «Северного потока – 2»).

«Тем самым общая стоимость трубопроводов Бованенково – Ухта и Ухта – Грязовец составляла более 1,4 трлн рублей, превышая стоимость газопровода «Сила Сибири» (1,1 трлн рублей), по которому газ поставляется в Китай. Поэтому полная замена поврежденных ниток Nord Stream 1 («Северный поток». — Ред.) и Nord Stream 2 («Северный поток – 2». — Ред.), несмотря на дороговизну, будет иметь смысл», — заключил Родионов.

26 сентября сообщалось, что на нескольких нитках «Северных потоков» было зафиксировано падение давления, произошли утечки газа. На следующий день представитель сейсмоцентра Швеции Бьерн Лунд заявил, что в районе утечек на трубопроводах в момент ЧП были зарегистрированы два мощных подводных взрыва.

Президент России Владимир Путин 12 октября назвал аварии на газопроводах актом международного терроризма. Следователи ФСБ России возбудили уголовное дело.

Германия, Дания и Швеция создали совместную группу для расследования инцидентов.

Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков 29 октября сообщил, что, по имеющейся у ведомства информации, представители военно-морских сил Великобритании участвовали в подрыве «Северных потоков».

При этом 31 октября Путин сказал, что «Газпром» был допущен к месту взрывов. По его словам, были обнаружены две воронки 3 м и 5 м глубиной и разрыв труб длиной 259 м.

Nord Stream сообщил 2 ноября, что завершили первичный сбор данных на месте аварии в исключительной экономической зоне Швеции. 10 октября оператор получил разрешение обследовать участок ЧП в водах исключительной экономической зоны Дании.