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Психолог назвал желание слушать грустную музыку формой мазохизма

Психолог Долгицкий заявил, что желание слушать грустную музыку может быть формой мазохизма
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Фото: Global Look Press/epd-bild/Stefan Arend
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Медицинский психолог, судебный эксперт-психолог, политический и частный психоаналитик Олег Долгицкий 11 ноября рассказал, что люди, которые подолгу слушают грустную музыку, скорее всего, имеют мазохистские наклонности.

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Он подчеркнул, что грусть — эмоция, вызванная негативными переживаниями и зачастую сигнализирующая о неудовлетворенности текущим положением дел. Однако, по его словам, если у человека нет мазохистских наклонностей, то он ищет, как выйти из этого состояния.

«При наличии же мазохистских тенденций человек получает извращенное удовольствие от происходящего вокруг него негатива», — отметил психолог в беседе с «Газетой.Ru».

С целью усилия негативных эмоций, по словам психолога, люди слушают грустную музыку. Таким образом, после прослушивания подобных песен человек приходит в возбуждение, а затем возвращается к повседневности.

«В результате чего, переживая разницу между чувством возбуждения от грустной музыки и чувством расслабления, избавляется от переживания негативных экзистенциалов смерти, одиночества и тошноты», — добавил Долгицкий.

В сентябре психолог Александра Толоконина рассказала, как справиться со стрессом на фоне тревожных новостей.

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