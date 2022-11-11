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Обновленную версию спектакля «Вернувшиеся: Иная реальность» покажут в Москве

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Фото: dashkov5.com
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В первый день зимы семья Алвинг после двухлетнего перерыва вернется в тот самый «Особняк «Дашков, 5», где шесть лет назад обрел форму и был представлен публике непривычный для российского зрителя жанр иммерсивного спектакля. Премьерные показы обновленной авторской версии «Вернувшиеся: Иная реальность» состоятся 1–4 декабря 2022 года. В новом сезоне легендарного шоу сыграют такие звезды как Дарья Мороз, Кристина Асмус, Кирилл Нагиев и многие другие.

Мигель, создатель шоу: «В 2020 году проект закрылся не потому, что он исчерпал себя, не потому, что к нам перестали приходить зрители, а из-за пандемии — мы даже не успели проститься с нашими гостями, всё произошло в один момент. Само это подразумевало, что шоу должно вернуться, когда появится такая возможность, и сейчас звезды сошлись — «Особняк» снова распахнул перед нами свои двери. В старом доме возродится переосмысленное шоу — с новыми актерами, обновленными и дополненными декорациями, но на проработанной базе — с учетом опыта, полученного за годы существования проекта. Мы уверены, что «иная реальность» — это именно то, что сейчас нужно многим, а сам формат иммерсивности как нельзя лучше отвечает на этот запрос. Мы хотим, чтобы «Особняк» стал местом силы, платформы для обнуления для всякого туда вошедшего».

«Вернувшиеся» — это первая иммерсивная постановка Мигеля при поддержке Вячеслава Дусмухаметова по мотивам пьесы Генрика Ибсена «Привидения», премьера которой состоялась в 2016 году в Москве и произвела настоящий фурор. Позже спектакль был номинирован на театральную премию «Золотая Маска». За годы существования проекта в Москве и Петербурге шоу посетило более 200 тыс. человек.

В обновленной версии спектакля зритель отправится в путешествие по таинственному и зловещему дому. Действие разворачивается одновременно во всех пространствах четырехэтажного особняка. Каждый, кто попадает в это пространство, становится активным наблюдателем с полной свободой перемещения, вольный выбирать собственный путь, создавать уникальную историю и с каждым новым визитом в Дом семьи Алвинг переосмысливать происходящее через призму постоянно меняющегося личного опыта.

Профессиональные актеры, воссозданные интерьеры конца XIX – начала XX века, насыщенные огромным количеством значимых деталей, ароматы, световое и звуковое оформление — всё это создает внутри «Особняка» иную реальность, в атмосфере которой разворачивается действие. Гость имеет возможность полностью погрузиться в происходящее.

В обновленном проекте примут участие звезды современного российского театра и кино: Дарья Мороз («Содержанки», «Медиатор») исполнит роль хозяйки особняка Хелен Алвинг, Кирилл Нагиев («Холоп», «Марафон Желаний») станет прагматичным Пастором Мандерсом, Анвар Халилулаев («Чернобыль. Зона отчуждения», «Неуловимые») перевоплотится в вернувшегося о отчий дом художника Освальда, а Кристина Асмус («Текст», «Елки», «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее») сыграет мечтающую о Париже служанку Регину.

Также в постановке задействованы Роман Евдокимов, Елизавета Шакира, Александр Шульгин, Валерия Шкирандо, Алексей Карпенко, Ася Чистякова, Арам Вардеванян и многие другие.

Кристина Асмус, актриса: «Я помню свое первое впечатление от просмотра шоу. Такого сильнейшего эмоционального опыта я не переживала больше нигде. «Вернувшиеся» — легендарный проект, первый и единственный настоящий иммерсивный спектакль в стране, который взорвал театральный мир своим появлением. Шоу, в котором мечтают работать тысячи людей. Шоу, где актеры играют среди зрителей на расстоянии вытянутой руки, крупным планом. Шоу, в котором действие разворачивается одновременно в десятках комнат исторического особняка. Эти уникальные эмоции нужно испытать каждому».

Если смотреть на произведения Ибсена с точки зрения глубинных тем и смыслов, он оказывается поразительно созвучен самым насущным общественным и гуманитарным темам современности, а пьесы норвежского гения вот уже полтора века не сходят с театральных афиш на всех континентах. Ибсен неизменно занимает одно из первых мест по количеству постановок, уверенно разделяя статистический олимп мирового театра с Шекспиром, Чеховым, Мольером.

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