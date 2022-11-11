ВС Австрии оценят возможность размещения беженцев в боксах возле казарм

Вооруженные силы (ВС) Австрии проинспектируют армейских объектов с целью возможного размещения рядом с казармами боксов для беженцев. Об этом сообщило 11 ноября Австрийское радио и телевидение со ссылкой на заявление пресс-секретаря министерства обороны республики полковника Михаэля Бауэра.

Он отметил, что многие объекты военного ведомства включают в себя обширные зеленые зоны рядом с казармами.

Сроки окончания проверки на текущий момент неизвестны.

При этом Бауэр заверил, что в самих казармах беженцев размещать не будут, так как там «тренируются и стреляют по мишеням». Это, по словам пресс-секретаря, неподходящая атмосфера для людей, которые пережили травматичный опыт.

В конце октября до 1 тыс. человек вышли на акцию протеста против установки палаток для беженцев в Санкт-Георген-им-Аттергау, на севере Австрии.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о проблемах в стране из-за наплыва беженцев с Украины. Он отметил, что государство не справляется с огромным притоком украинских беженцев, которых на данный момент в стране насчитывается уже более 85 тыс.