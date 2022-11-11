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Politico: США опасаются отказа от антироссийских санкций в некоторых европейских странах

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Белый дом обеспокоен вопросом поддержки европейскими союзниками США санкций, введенных в отношении РФ, на фоне проблем в экономике в Европе, передает газета Politico, ссылаясь на представителей вашингтонской администрации высокого ранга.

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В материале говорится том, что работающие в Европе чиновники из США в последнее время всё чаще обращаются к коллегам в Вашингтоне с тем, что «некоторые страны, население которых поддерживает Россию, всё больше злятся из-за санкций и обвиняют США в росте цен». На фоне этого Штаты озабочены тем, что в Европе могут задуматься о прекращении санкций по причине общественного осуждения.

«Эти опасения вызвали шквал телефонных звонков между ключевыми американскими чиновниками в администрации на тему того, как сделать так, чтобы европейские лидеры придерживались американской стратегии», — сообщает газета.

Один из собеседников Politico указал на то, что на данный момент «никаких изменений нет». Он назвал шаткой нынешнюю ситуацию.

Как отметила 1 ноября газета Global Times, ЕС начинает осознавать, что Соединенные Штаты жертвуют своими союзниками ради достижения личных геополитических целей, раскрывая этими действиями свое истинное лицо.

29 октября в Италии прошли акции против антироссийских санкций, поставок вооружений Украине и членства в НАТО.

25 октября тысячи жителей Германии вышли на митинги. Они протестовали против последствий украинского кризиса, а именно против высоких цен на энергоносители и политиков федерального правительства. На акции протеста вышло более 7 тыс. человек.

13 октября Global Times обнародовала материал, в котором говорится, что ЕС всё больше начинает волновать экономическая политика, которую проводят США. Публично заявлять об этом начали Германия, Франция и Европейский союз в целом, написал обозреватель.

2 октября газета Exxpress сообщила о росте числа австрийцев, которых хотят вернуться к нейтралитету относительно конфликта на Украине. С таким требованием обратилась с открытым письмом к федеральному правительству страны инициатива «Возвращение к нейтралитету». За несколько дней это письмо подписали 39 477 австрийцев.

В Европе стремительно растут цены на энергоносители и продовольствие после введения санкций против РФ из-за проводимой Москвой с 24 февраля спецоперации по защите Донбасса. Россия пошла на такой шаг по причине обострившейся ситуации в ЛДНР на фоне участившихся обстрелов со стороны военных Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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