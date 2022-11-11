В Волгоградской области ликвидировали 11 свалок с начала года
На территории Волгоградской области с начала 2022 года ликвидировали 11 несанкционированных свалок. Об этом сообщает ИА «НовостиВолгограда.ру» со ссылкой на судебных приставов.
Крупнейшие незаконные мусорные полигоны располагались в Ворошиловском, Дзержинском и Красноармейской районах Волгограда, а также в городе Котово.
Судебные приставы составили 119 протоколов об административных правонарушениях. С нарушителей взыскали 658 тыс. рублей исполнительного сбора.
Как уточняет агентство, крупнейший иск от Росприроднадзора в октябре этого года поступил в арбитражный суд. Ведомство требует от ООО «Астра» возместить вред, причиненный окружающей среде свалкой в Дзержинском районе Волгограда. Размер иска составляет 324,8 млн рублей.