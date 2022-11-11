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Освобожденный при обмене британский наемник Аслин решил вернуться на Украину

Daily Mail: британский наемник Аслин, освобожденный при обмене, решил вернуться на Украину
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Фото: соцсети
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Британский наемник Эйден Аслин, попавший в российский плен в Мариуполе, заявил после освобождения, что собирается снова вернуться на Украину в роли военного блогера. Об этом 10 ноября пишет газета Daily Mail.

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По данным издания, Аслин не собирается брать в руки оружие. В его планах — быть на передовой и рассказывать о происходящем на личном Yotube-канале.

«Я пообещал своей девушке, что не вернусь в вооруженные силы. Я не думаю, что когда-нибудь снова возьму в руки оружие. Я знаю, что могу быть узнаваемым лицом на Украине, но я чувствую, что риск стоит того», — заявил Аслин.

Также он назвал Украину своим вторым домом и отметил, что внутри страны есть много историй о которых «нужно рассказывать». Вернувшись, британец планирует проверить состояние дома у линии соприкосновения в районе Херсона, где жил ранее.

Аслина взяли в плен в Мариуполе, в июне он был приговорен к расстрелу в Донецке. По данным британских СМИ, наемник вернулся на родину в рамках обмена пленными в сентябре.

Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов 5 ноября пояснил, что за Украину воюет большое количество иностранных наемников, так как собственные ресурсы Киева практически исчерпаны.

Тогда же сообщалось, что в Донбассе ликвидирован 40-летний наемник из Австралии Тревор Кьелдала, участвовавший в боевых действиях на стороне Украины. Австралиец служил в рядах ВСУ снайпером. В июне он получил ранение, но в сентябре снова вернулся в зону боевых действий.

На следующий день подполковник Народной милиции, депутат парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) Андрей Баевский сообщил, что иностранцы в рядах ВСУ уже не только командуют, но и лично работают на огневых позициях. К тому же они уже перестали маскироваться как раньше: теперь их видно на видео и слышно в радиоперехватах.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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