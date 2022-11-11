Порядка 4 т сербской руколы с насекомыми уничтожат под Псковом
На складе временного хранения в Псковской области нашли партию руколы, зараженной насекомыми. Более 4 т салата, на котором обнаружили калифорнийского цветочного трипса, придется уничтожить.
Наличие вредителей в партии зелени подтвердила лабораторная экспертиза, сообщает Псковская лента новостей со ссылкой на пресс-службу управления Россельхознадзора.
Растительную продукцию уничтожат по решению собственника, отметили в ведомстве.
Псковское агентство информации уточняет, что зелень прибыла из Сербии. Западный калифорнийский цветочный трипс включен в единый перечень карантинных объектов ЕАЭС.