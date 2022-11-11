«Известия» показали работу российской артиллерии под Артемовском

Российские артиллеристы укрепляют группировку по направлению к поселку Курдюмовка под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 ноября сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

На кадрах показана передислокация самоходных артиллерийских установок (САУ). Также на видео попали наводчики, обеспечивающие точность работы артиллерии.

Кроме того, корреспондент «Известий» зафиксировал, как артиллерия российских войск наносит удары по позициям противника в районе Артемовска.

Ранее Кулага показал последствия боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Артемовском. Он также отмечал, что боевики ВСУ понесли большие потери при попытке наступления на артемовском направлении.

В октябре «Известия» также показывали, как работает артиллерия в данном районе.

Отмечалось, что артиллерийские расчеты Д-30 демонстрируют слаженную работу при подготовке к удару по заявленным координатам. Как сообщил «Известиям» один из военных, многое при работе решает хорошая корректировка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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