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«Известия» показали работу российской артиллерии под Артемовском

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российские артиллеристы укрепляют группировку по направлению к поселку Курдюмовка под Артемовском в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 11 ноября сообщил корреспондент «Известий» Денис Кулага.

На кадрах показана передислокация самоходных артиллерийских установок (САУ). Также на видео попали наводчики, обеспечивающие точность работы артиллерии.

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Кроме того, корреспондент «Известий» зафиксировал, как артиллерия российских войск наносит удары по позициям противника в районе Артемовска.

Ранее Кулага показал последствия боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) под Артемовском. Он также отмечал, что боевики ВСУ понесли большие потери при попытке наступления на артемовском направлении.

В октябре «Известия» также показывали, как работает артиллерия в данном районе.

Отмечалось, что артиллерийские расчеты Д-30 демонстрируют слаженную работу при подготовке к удару по заявленным координатам. Как сообщил «Известиям» один из военных, многое при работе решает хорошая корректировка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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