Синоптики прогнозируют потепление в Приморском крае

Синоптики прогнозируют повышение температуры в Приморском крае на следующей неделе. Воздух прогреется до +8 градусов.

В связи с перемещением активного циклона 12 и 13 ноября в регионе объявлено штормовое предупреждение. В Приморье ожидается дождь со снегом. За 12 часов и менее может выпасть до 45 мм осадков. Наиболее сильные осадки вероятны ночью и утром 13 ноября, когда выпадет больше 50 мм осадков.

После прохождения циклона в регионе ожидается потепление. По данным Примгидромета, в Приморье придет гребень континентального антициклона. Дневные температуры будут достигать +2…+8 градусов. При этом по ночам вероятны заморозки, на северо-востоке региона температура опустится до –18 градусов. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

Ранее сообщалось, что резкое похолодание прогнозируют в Краснодарском крае в выходные. В Краснодаре, Армавире и северных районах выпадет снег.